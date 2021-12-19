Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesinde yaşadığı evinden pompalı tüfekle ateş açan kişiyi görenler, durumu polise haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, evin kapısını kapatan ve kimseyi içeri almayan zanlıyı yaklaşık 1 saat ikna etmeye uğraştı.
Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Gaziantep
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