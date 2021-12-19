Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen 3 kişiye para cezası uygulandı.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki av sahalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde yasa dışı avcılık yapan 3 kişiyi yakaladı.
Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yapan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kontroller sırasında takoz takılı olmadığı tespit edilen 2 otomatik av tüfeğine de el konuldu.
Kontrollerin aralıksız devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Elazığ Kaçak Avcılık Milli Parklar Orman
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