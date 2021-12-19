Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de yurt içi kaynaklı 44 koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 44 koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 31'ine ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.
Kuzeydeki Şensi eyaletinde 10 ve güneydeki Guangdong'da 3 yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 39 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 284 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1685 hastanın tedavisi sürüyor.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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