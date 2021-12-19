Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ö.Y.E. idaresindeki otomobil ile Ç.K.kullandığı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 11. kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Ç.K.'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ö.Y.E. ile araçlarda bulunan Y.K.D., U.U ve H.A. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Ankara Kırıkkale Trafik Kazası
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