Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 103. yıl dönümü kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele döneminde ilk kurşununun atılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hatay'da, İlk Kurşun Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Keskin, konuşmasında, Dörtyol'un yiğit kahraman evlatları tarafından başlatılan kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 103. yılına tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Törende, askerlerin saygı atışının ardından ilk kurşunu atan Mehmet Çavuş Kara ve arkadaşlarının kabri ziyaret edildi.
Etiketler: Hatay
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