Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa’da traktör kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde tarlasını süren çiftçi, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Manisa’nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıbaştanlar ve Çömlekçi mahallelerinin sınırındaki Tiyenli mevkiinde saat 12.00 sıralarında tarlasını süren 65 yaşındaki Remzi Y. çiftçi traktörün devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler Remzi Y.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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