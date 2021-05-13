Altınordu ilçesinde ilaçlama çalışması yapılan bir fındık bahçesini ziyaret eden Yılmaz, üreticilere doğru ilaçlama tekniklerine ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, mayısın fındık üreticileri için oldukça önemli bir ay olduğunu söyledi. Yılmaz, bu ay içinde fındıkta önemli zararlılara karşı mücadele yapılması gerektiğini belirtti.

Fındık kurdu zararlısının, bu ürün için en önemli zararlılarından olduğunu bildiren Yılmaz, "Fındık kurdu, mücadele yapılmadığı takdirde verimde yüzde 50'lilere varan kayba neden olabilmektedir. Bu nedenle fındık kurdu zararlısına karşı mücadele kesinlikle ihmal edilmemelidir." dedi.

Yılmaz, bir çift fındık kurdunun dalda 160 tane fındıkta beslenmek suretiyle zarara yol açtığını belirterek, "Aynı şekilde yaklaşık 40 tanesine de yumurta bırakmak suretiyle zarara neden olmaktadır. Bu da bir çift fındık kurdunun 200 tane fındığa zarar vermesi anlamına gelmektedir." diye konuştu.

200 fındığın 300 grama tekabül ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bir çift fındık kurdu zararlısı 300 gram fındığımızın kaybolmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu zararlıyla mücadeleye şu günlerde gecikmeden başlamak gerekir. Bunun için de güneşli havada sabahın erken saatlerinde bahçeye giderek dalları silkeleme suretiyle bu zararlıyı tespit mümkün. Bahçede fındık kurdu tespit etmemiz durumunda orada mutlak suretle ilaçlama çalışması yürütmemiz lazım."

Aynı mücadelenin yeşil kokarca için de yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, kullanılan ilaçların tamamı karıştırılmak suretiyle bu hastalık ve zararlılara karşı tek seferde mücadele edilebileceğini, böylece hem zamandan hem de işçilikten tasarruf edileceğini bildirdi.