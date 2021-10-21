Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafo hırsızları suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Gördes ilçesinde elektrik trafosu çalan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıymık Mahallesinde gelen ihbar üzerine elektrik trafosu çalmaya çalışan M.D. (44) ve Y.D'yi (21) suçüstü yakaladı.
Zanlıların ifade işlemleri sürüyor.
Etiketler: Manisa Jandarma Genel Komutanlığı Hırsızlık
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