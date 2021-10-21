Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ercan Yıldız'ın kullandığı 16 ABB 433 plakalı otomobil, İzmir - İstanbul Otoyolu Saruhanlı geçişinde H.M. tarafından arızalandığı iddiasıyla yol kenarındaki bankete park edilen 61 K 15380 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, itfaiye ekiplerince çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa
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