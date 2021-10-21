Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de `halkı kin ve düşmanlığa tahrik` suçundan aranan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan sosyal medya takip ve tarama işlemleri sırasında Trabzon'la ilgili sosyal medya hesabından kabul edilmeyecek paylaşım ve yorumlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan M.E'nin, Kayseri'de olduğu tespit edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.
Etiketler: Kayseri Emniyet Genel Müdürlüğü
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