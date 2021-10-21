Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre vaka sayısının en düşük olduğu illerden Van'da, salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaymakamlığın talimatıyla oluşturulan mobil sağlık ekipleri, ilçenin girişindeki Haydarbey Mahallesi'nde bulunan jandarma kontrol noktasında aşı standı kurdu.

Burada ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kontrollerini yapan ekipler, isteyen vatandaşlara aşılarını yapıyor.

Ekipler, aşı olmak istemeyen bazı vatandaşları da ikna etmeye çalışıyor.

Aşı çalışmalarına katılan Dr. İhsan Toprak, Kaymakamlığın desteğiyle ilçenin belirli noktalarına aşı standı kurduklarını söyledi.

Güvenlik noktalarında, okullarda, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda, camilerde aşı çalışması yürüttüklerini anlatan Toprak, "Jandarmamız ile seyahat eden vatandaşlarımıza aşı olup olmadıklarını sorduk. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı ambulansa alıp aşılarını yaptık. Aşı yaptırmak istemeyenleri de ikna etmeye çalıştık. Kaymakamlığımız da aşı yaptıran vatandaşlara çiçek takdiminde bulundu." diye konuştu.

Vatandaşlardan Baran Doğan ise "Van'dan geliyorduk. Kontrol noktasında sağlık ekipleri aşı olup olmadığımı sordular. Aşı olmadığımı söyledim. Vakit bulamıyordum. Beni mobil araca aldılar aşı oldum. Gösterdikleri ilgiden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.