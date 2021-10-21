Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi Sürgü Caddesi'nde D.T. ve H.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. silahla yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatan polis şüpheli D.T'yi arıyor.
Etiketler: Malatya
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