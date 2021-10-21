Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf:AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ahmet Ş. idaresindeki 55 AGL 730 plakalı kamyonetle Mustafa V'nin kullandığı 55 AEG 997 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsüyle kamyonette bulunan Emine Ş. ve Sermin Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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