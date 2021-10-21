Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da stajını tamamlayan 14 avukat mesleğe başladı
[Fotoğraf: AA]
Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 14 yeni avukat ruhsatlarını aldı.
Baro Başkanı Semih Gökayaz, adliyenin konferans salonundaki törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını verdi.
Konuşmasında meslek etiğine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Gökayaz, yeni avukatlara başarılar diledi.
Avukatlara cübbelerini de staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.
Etiketler: Adana
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