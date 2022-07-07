Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
[AA ARŞİV]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre trafikte kavga edenleri ayırmak isteyen kişi, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
8 Eylül Caddesi üzerinde 45 D 0088 plakalı özel halk otobüsü şoförü ile üzerinde 2 kişi olan motosikletliler arasında tartışma çıktı.
Taraflar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen otobüs yolcularından Refik Sevimli, bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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