Ahievren ve Hereke mahalleleri arasındaki hasadı beklenen buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında buğday ekili 25 dönüm alan yandı.