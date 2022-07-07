Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 08:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da buğday ekili 25 dönüm alan yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, buğday ekili 25 dönüm alan yandı.
Ahievren ve Hereke mahalleleri arasındaki hasadı beklenen buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında buğday ekili 25 dönüm alan yandı.
Etiketler: Tekirdağ Tarım Üretimi
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