Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Boztepe'de düzenlenen etkinliğe katılan Vali Hüdayar Mete Buhara, üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buhara, "Tarımda verimliliğin arttırılması ve çiftçilerimizin her anlamda desteklenmesi temel önceliğimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçilerimize bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de "Arpa-Buğday Çeşit Denemesi"nin kurak iklim şartları ile hastalıklara dayanıklı ve verimli çeşitleri tespit etmek amacıyla düzenlendiğini aktardı.

Çalışmayla bölgenin tarım potansiyeline değer katmayı, çiftçilerin çeşit seçimine yol gösterici olmasını hedeflediklerini aktaran Seçen, "Çeşitlerin dayanıklılığı ölçülerek birim alandaki verileri saptanacak, bölge iklimine uyumu belirlenecek, hastalık ve diğer zararlara karşı dayanıklılığı ve duyarlılığı tespit edilerek sonuçlar çiftçilerimizle paylaşılacak. Böylelikle bölgemiz tarımına en uygun tohum çeşidi belirlenecek. Gerçekleştirilen etkinlikte de eşit şartlardaki 14 çeşit arpa, 22 çeşit ekmeklik buğdaydan oluşan 36 çeşidin performansı gözlemlendi." diye konuştu.

Vali Buhara ve katılımcılar, tarlalarda ekili alanlarda inceleme de yaptı.