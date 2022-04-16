Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Bulvarı'nda Mustafa Arı yönetimindeki 35 DMD 09 plakalı otomobil ile İsmail Hakkı Toprak idaresindeki 34 BYD 828 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 2 kişi, Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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