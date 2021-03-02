Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pikapla traktör çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.
Ö.Y'nin kullandığı pikap ile A.M.H.'nin idaresindeki traktör, Saruhanlı-Adiloba Mahallesi yolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen pikaptaki sürücü Ö.Y. ve eşi N.Y. ile traktördeki yolcu S.H. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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