Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hobi olarak başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hobi olarak başladığı kaz ve hindi yetiştiriciliği ekmek kapısı olan Kadir Ermiş, sülün, keklik ve bıldırcın üretmeye de başladı.
Kadir Ermiş emekli olduktan sonra ilçe dışındaki bir yerde tarla alarak hobi amaçlı kaz, hindi ve tavuk yetiştirmeye başladığını söyledi.
Daha sonra hayvan sayısının artmasıyla yeni kümesler yaptığını ve çalışma alanını biraz daha genişlettiğini anlatan Ermiş, "Kendim için yaptığım küçük bir kulübenin yanına birkaç kümes daha yaptım ve buraya tavuk, horoz, hindi, ve kaz gibi hayvanlar aldım. 30 kanatlı hayvanla başladığım bu işte hayvan sayım kısa sürede ciddi arttı." dedi.
Ermiş, yetiştirdiği kanatlı hayvanlara ilginin yoğun olduğunu, Tekirdağ merkez, Çorlu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinin yanı sıra İstanbul'dan da müşterilerinin olduğunu dile getirdi.
Etiketler: Hayvancılık
Son Haberler
- 15:06
- 15:01
- 15:05
- 15:07
- 14:53
Sıradaki Haber
TBMM'de Eski Devlet Bakanı Kemal Akkaya için cenaze töreni
Yükleniyor lütfen bekleyiniz