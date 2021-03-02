Kadir Ermiş emekli olduktan sonra ilçe dışındaki bir yerde tarla alarak hobi amaçlı kaz, hindi ve tavuk yetiştirmeye başladığını söyledi.

Daha sonra hayvan sayısının artmasıyla yeni kümesler yaptığını ve çalışma alanını biraz daha genişlettiğini anlatan Ermiş, "Kendim için yaptığım küçük bir kulübenin yanına birkaç kümes daha yaptım ve buraya tavuk, horoz, hindi, ve kaz gibi hayvanlar aldım. 30 kanatlı hayvanla başladığım bu işte hayvan sayım kısa sürede ciddi arttı." dedi.

Ermiş, yetiştirdiği kanatlı hayvanlara ilginin yoğun olduğunu, Tekirdağ merkez, Çorlu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinin yanı sıra İstanbul'dan da müşterilerinin olduğunu dile getirdi.