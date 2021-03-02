Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM'de Eski Devlet Bakanı Kemal Akkaya için cenaze töreni
[Fotoğraf: AA]
Eski Samsun Milletvekili ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya için TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi.
TBMM Şeref Kapısı önündeki törene, Akkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, Meclis İdare Amiri Ali Şahin ile TBMM personeli katıldı.
Akkaya'nın naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı Oğultürk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kemal Akkaya kimdir?
Samsun'un Bafra ilçesinde 1930 yılında dünyaya gelen Akkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Akkaya, kaymakam, Ziraat Bankası müfettişi, Seksiyon Müdürü, Teftiş Heyeti Başkanı ve Genel Sekreteri, Gübre Fabrikaları Genel Müdürü, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
18. Dönem'de Samsun Milletvekili seçilen Akkaya, 47. Hükümet'te Devlet Bakanı oldu.
Akkaya, evli ve bir çocuk babasıydı.
Etiketler: TBMM
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