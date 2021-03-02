Akkaya'nın naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı Oğultürk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kemal Akkaya kimdir?

Samsun'un Bafra ilçesinde 1930 yılında dünyaya gelen Akkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Akkaya, kaymakam, Ziraat Bankası müfettişi, Seksiyon Müdürü, Teftiş Heyeti Başkanı ve Genel Sekreteri, Gübre Fabrikaları Genel Müdürü, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

18. Dönem'de Samsun Milletvekili seçilen Akkaya, 47. Hükümet'te Devlet Bakanı oldu.

Akkaya, evli ve bir çocuk babasıydı.