Belediyeden yapılan açıklamaya göre, patates üretiminin geçen yıla göre artmasına karşılık yaşanan talep düşüklüğü ülkedeki stok miktarını yükseltti. Bu durumun çiftçileri olumsuz etkilememesi için belediye başkanlıklarınca doğrudan üreticilerden ve üretici örgütlerinden alım yapılmaya başlandı.

Dayanışma seferberliğine dahil olan Bağcılar Belediyesi, bu amaçla Tarım Kredi Kooperatiflerinden 200 ton patates satın aldı. Hafta sonu patateslerin yüklendiği TIR'lar İstanbul'a geldi ve belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğünce de ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yirmişer kiloluk çuvallar halinde dağıtılmaya başlandı.

Belediye ekipleri, patates çuvallarını 10 bin ihtiyaç sahibi ailenin kapısına kadar götürerek kendilerine teslim edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dayanışma kültürü oluşturmak adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

Bu zor dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri sayısını 500'e çıkarma talimatı vererek büyük bir atılım gösterdiğine işaret eden Çağırıcı, "Biz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden patates temin ederek çiftçinin malının israf olmasına engel olduk. Böylece üreticiyi mağdur etmezken maddi durumu zayıf hemşehrilerimizi de sevindirmiş olduk." ifadelerini kullandı.