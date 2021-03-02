Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu.
Artvin'in Borçka ilçesinde alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Düzköy'de köpeklerin saldırısından yaralı kurtulan karaca kaçmaya çalışırken dereye düştü.
Olayı gören köylüler, kendi çabalarıyla karacayı dereden çıkartamayınca Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Ekipler bölgeye giderek soğuk suya rağmen dereye girip karacayı sudan çıkarttı.
Kalbi atmadığı tespit edilen karacaya olay yerinde bir süre kalp masajı yapılsa da kurtarılamadı.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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