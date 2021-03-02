Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
[Fotoğraf: AA arşiv]
Kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı, 173 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar kalınlığı Kartalkaya'da 173, Hakkari'de 143, Palandöken'de 128, Erciyes'te 95, Nemrut'ta 82, Sarıkamış'da 81, Uludağ'da 72, Davraz'da 63, Ovacık'ta 60, Çambaşı'nda 55, Konaklı'da 59, Haserek'te 50, Kartepe'de 42, Ergan'da 39, Akdağ'da 35, Küpkıran'da 30, Yıldıztepe'de 28, Zigana'da 22, Murat Dağı'nda 21, Kop Dağı'nda 19, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 12, Kandilli'de 8, Keltepe'de 7 santimetre ölçüldü.
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