Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dervişpaşa Mahallesi'nde Çoban Kahya Caddesi ile 5 sokakta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildi.

Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, söz konusu cadde ve sokaklarda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi.

Karantinada olan cadde ve sokaklara 10 gün süreyle giriş çıkışlar sınırlandırıldı.