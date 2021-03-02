Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 5 sokak ve bir cadde karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 sokak ve bir caddede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dervişpaşa Mahallesi'nde Çoban Kahya Caddesi ile 5 sokakta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildi.
Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, söz konusu cadde ve sokaklarda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi.
Karantinada olan cadde ve sokaklara 10 gün süreyle giriş çıkışlar sınırlandırıldı.
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