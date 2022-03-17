Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkezefendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde İbrahim Okal İdaresindeki 35 FM 511 plakalı otomobil, önce belediye halk otobüsüne ardından bir otomobile çarparak takla attı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve otomobildeki Ayşe N, Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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