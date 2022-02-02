Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da silahlı kavga
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Manisa Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan bir parkın yanında 42 yaşındaki U.A. ve 35 yaşındaki Ü.T. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ü.T, tabancayla U.A'yı ayağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Ü.T, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Son Haberler
- 12:43
- 12:41
- 12:41
- 12:32
- 12:25
Sıradaki Haber
Kaymakamdan COVID-19 tedbir çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz