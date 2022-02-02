Kaymakamdan COVID-19 tedbir çağrısı
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, vatandaşların COVID-19'a karşı maske, mesafe ve hijyen önlemlerini sürdürmesi konusunda uyarılarda bulundu.
İlçe Sağlık Müdürlüğünde COVID-19 vakaları nedeniyle istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir,, kış aylarındaki gribal enfeksiyonla birlikte koronavirüs vakalarında da artış görüldüğünü kaydetti.
"Hatırlatma dozu yaptırmayanlar yoğun bakımda"
Vatandaşların, aşılarını yaptırmasının önemine değinen Bozdemir, "Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar, hatırlatma dozlarını yaptırmayan, ihmal eden vatandaşlarımızdan oluşuyor. Hastalık, yaşlı ve kronik hastalarımızda daha ağır seyrediyor" ifadesini kullandı.
Bozdemir, tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğine işaret ederek, "Vatandaşlarımızın, artan vakalar nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerekiyor" dedi.
Mersin'de 15-21 Ocak tarihleri arasında 100 bin kişide 198,42 vaka tespit edildi.
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