Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alkollü adam eşini çekiçle öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşini çekiçle başına vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde Şahizer A. ile eve alkollü gelen eşi A.A. arasında tartışma çıktı.
Duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı aldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, eşini çekiçle başına vurarak öldürdü.
Zanlı A.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.
Şüphelinin eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, sürekli alkol kullandığı iddia edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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