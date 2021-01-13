Şehzadeler ilçesinde Adnan Menderes, Akpınar, Nurlupınar ve Kazım Karabekir mahalleleri, Yunusemre ilçesinde ise Spil ve Barbaros mahallelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı, bazı evleri su bastı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle Turgutlu Caddesi ile Horozköy Caddesi'nde seyreden sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintisinde geçerken araçları arızalanan bazı sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Birikintilerde kalan araçlar çekicilerle kurtarıldı.

Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, fırtınanın da etkili olduğu kentin bazı bölgelerinde aşırı yağıştan ötürü yaşanan su birikintilerine ve sulama kanallarına müdahale etti.