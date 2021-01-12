Berberdeki gizli geçidi kullanarak iskambil oynayan kişiler yakalandı
Bursa'da berberdeki gizli geçitten girdikleri dernek bahçesinde iskambil oyunu oynayan 16 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza uygulandı. Gizli geçide izin veren berbere de 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Terme İlçesi Eğitim Spor Kültür ve Yardımlaşma Derneğine ait bahçede iskambil oyunu oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, takibe alınan dernek binasının kapısının kapalı olduğunu ancak bahçesinde çok sayıda kişi bulunduğunu belirledi.
Dernek binasının bitişiğindeki erkek berberine giriş çıkışlardaki yoğunluktan şüphelenen ekipler, burayı da takibe aldı.
Yapılan takibin sonunda, bahçeye geçişin berber dükkanındaki gizli geçitten yapıldığı öğrenildi.
Berbere de ceza kesildi
Baskın yapılan bahçede oyun oynayan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı.
Dernek binasına geçişe izin veren berbere de 3 bin 150 lira ceza yazıldı.