Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı
Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK Sosyal Medya Terör Örgütü
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