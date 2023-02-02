Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 02:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Can T'nin kullandığı otomobil, Birlik Caddesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki 3 otomobile çarparak savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan hasar oluşan park halindeki araçlar, çekicilerle caddeden kaldırıldı.
Etiketler: Manisa
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