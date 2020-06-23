Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da öldürülen gencin katil zanlısına keşif yaptırıldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da 22 yaşındaki genci öldürüp cesedini parçalara bölerek baraj göletlerine atan cinayet zanlısına keşif yaptırıldı.
Soma ilçesinde Özcan Eren'in (22) kaybolmasının ardından öldürülerek beden parçalarının ilçede bulunan Sevişler ve Aydıncık baraj göletlerine atılması olayı ile ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Mehmet T, cezaevinden alınarak, yoğun güvenlik önlemi, altında cinayeti işlediği yere götürüldü.
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