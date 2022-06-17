Muradiye Mahallesi'nde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 186 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Kurallara uymayan 74 sürücüye para cezası uygulandı.

Denetimde 19 motosiklet ise trafikten men edildi.