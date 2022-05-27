Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Manisa'da alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 63 F 2372 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ankara-İzmir kara yolu Sart Kavşağı'nda Nurullah Çiçek (21) yönetimdeki 44 ACY 302 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Çiçek ile minibüsteki 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Çiçek'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir müddet aksadı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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