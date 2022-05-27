Manisa'da alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 63 F 2372 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ankara-İzmir kara yolu Sart Kavşağı'nda Nurullah Çiçek (21) yönetimdeki 44 ACY 302 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Çiçek ile minibüsteki 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çiçek'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir müddet aksadı.