Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'ndeki Subaşı Mesire Alanı'nda 3 gün sürecek UMKE 15. Bölge tatbikatına 150 kişi katılıyor.

Tatbikat senaryosuna göre, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi ve depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale canlandırıldı.

UMKE sorumlusu Halil Sönmez, gazetecilere, eğitimlerin personeli olaylara hazır tutarak tecrübe kazandırdığını söyledi.

Tatbikatta iki senaryonun bulunduğunu belirten Sönmez şöyle konuştu:

"Birinci senaryomuzda tarım işçilerini taşıyan minibüsümüz devrildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı durumlarına göre triyajı yaparak hastaneye sevklerini sağladı. Enkaz senaryomuzda da bilindiği gibi ülkemiz deprem ülkesi. Yer yer depremlere maruz kalabiliyoruz. Bunun için de ekiplerimiz hazır biçimde, böyle durumlarda nelerle karşılaşabileceklerini senaryo gereği de öğrenip sahada vakalara en iyi şekilde yaklaşmayı öğreniyor. Bu eğitimlerin faydalarını tabii ki sahada görüyoruz. Biz burada afet bilincini arkadaşlara daha iyi öğreterek eğitimlerle sahada nelerle karşılaşacaklarını gösteriyoruz, daha uygun ve düzenli bir şekilde vakaya yaklaşımı, müdahaleyi pekiştirmelerini sağlıyoruz."