Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla öğrencilere doğa sevgisi ve geri dönüşüm bilinci aşılamak amacıyla Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sıfır atık eğitim programı gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliği ile Sıfır Atık Eğitim Programlarına devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi pil atıklarının, insan ve çevre sağlığına verdiği zararın önüne geçilmesi amacı ile sıfır atık eğitim programlarına destek sağlıyor.

Çevreci gelecek nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlenen eğitimler çerçevesinde Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayim Can ve Okul Proje Koordinatörü Fahriye Dursun öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendirdi.

Bilgilendirme çalışmaları sonrasında toplanan atık piller bulundukları noktadan toplanıldı.