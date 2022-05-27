Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen program çerçevesinde kentte Valilik ile çiftçiler arasında hibe desteği anlaşması imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, program dahilinde 2022 yılında çiftçilere farklı alanlarda 21 milyon lira hibe desteği vereceklerini söyledi.

Yapılan her üretimin kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Karaömeroğlu, "Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimiz aldıkları bu destekle inanıyorum ki üretime önemli katkılar verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde yürütülen program her kesimin desteğiyle amacına ulaşacaktır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise Sinop olarak tarım alanında ülke ekonomisine önemli katkılar sunduklarını dile getirerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları olarak 'Tarıma yatırım geleceğe yatırımdır' sloganıyla projelerin uygulamaya konulması ve desteklenmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kadın ve genç çiftçilerimize her zaman pozitif ayrımcılık yaparak bu projelerin hedefine ulaşması için üreticilerimizin her zaman yanında olacağımızı bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.