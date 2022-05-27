Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Kayseri'de 6 bin 350 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Pınarbaşı Panlı Barajı inşaatındaki çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Barajda su tutulmaya başlandığını belirten Akca, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri'de bulunan 6 bin 350 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 1,995 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 11 milyon 411 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Barajda cebri boru, vana ve mekanik imalatlarda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.