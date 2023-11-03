Manisa'da kentsel dönüşüm bölgesinde heyelan riskine karşı 5 ev boşaltıldı

Kocatepe ve İshakçelebi mahallelerinde başlayan birinci etap kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı bölgeye yakın 2013. Sokak'ta yapılan kazı çalışmaları nedeniyle heyelan riski tespit edildi.

Yolda ve bazı evlerin duvarlarında görülen çatlamaların bildirilmesi üzerine önlem alan Şehzadeler Belediyesi, sac panellerle etrafını çevirdiği riskli bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, alçakta kalan bölüme toprak dolgu yaptı. Ayrıca çevrede ikamet eden 5 aile de evlerinden tahliye edilip, kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, süreci başından beri takip ettiklerini belirterek, "Risk oluştuğu anda 5 ailemizi tahliye ettik. 4'ü öğretmenevinde kalıyor. Biri ise ev tuttu. İlgili bakanlığımızla durumu paylaştık. Bütün ailelerimize konutları yapılana kadar kira desteği vereceğiz. Bölgede kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında daha sonra da hak sahipleri olarak kendi konutlarına kavuşacaklar" dedi.