Puslu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.11.2023 09:40

Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 169 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren otel, pansiyon ve apartlarda yapılan denetime 17 ekip 46 personel katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli kontrollerini sürdürdü.

Kentte polis ve jandarmanın denetimlerinde Suriye, Fas, Afganistan ve Irak uyruklu 169 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Ilgın'da arama kurtarma tatbikatı devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız
10:53
İlham Aliyev: Karabağ ve Doğu Zengezur'a 140 binden fazla insan geri dönecek
10:51
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
10:49
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:33
Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
10:32
İsrail ile çatışan Hizbullah, 3 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
FOTO FOKUS
Gazze’nin nefesi kalmadı…
Gazze’nin nefesi kalmadı…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ