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Güncel
İHA 03.11.2023 09:33

Kapadokya’nın zirvesini 270 bin kişi ziyaret etti

Dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğinde olan Kapadokya’nın zirvesi Uçhisar Kalesi'ni yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti.

Kapadokya’nın zirvesini 270 bin kişi ziyaret etti

Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bölgenin en büyük peribacası olarak da adlandırılan Uçhisar Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Trabzon’dan Kapadokya bölgesine gezmeye gelen Erol Aşka, “Burası ayrı bir cennet. Buradan Kapadokya’nın her yerini görme imkânınız var. Kapadokya’nın zirvesinden her yeri görebiliyorsunuz” dedi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü de yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinin zirvesine yılın ilk 10 ayında 270 bin kişinin çıktığını söyledi. Başkan Süslü, bu rakamın yılsonuna kadar 300 bini geçmesini beklediklerini ifade etti. 

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