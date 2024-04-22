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AA
22.04.2024 15:51
Manisa'da kablo hırsızlığı şüphelisi uyuşturucu kullanırken yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kablo çaldığı suçlamasıyla aranan kişi yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
[Fotoğraf: Getty Images]
İlçede kablo hırsızlığı olayları sonrası yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, M.İ.'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
Uyuşturucu kullandığı sırada yakalanan şüpheli, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.