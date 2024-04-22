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Güncel
AA 22.04.2024 15:51

Manisa'da kablo hırsızlığı şüphelisi uyuşturucu kullanırken yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kablo çaldığı suçlamasıyla aranan kişi yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'da kablo hırsızlığı şüphelisi uyuşturucu kullanırken yakalandı
[Fotoğraf: Getty Images]

İlçede kablo hırsızlığı olayları sonrası yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, M.İ.'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Uyuşturucu kullandığı sırada yakalanan şüpheli, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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