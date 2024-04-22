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Güncel
İHA 22.04.2024 15:24

Bolu’nun Ayıkayası Tabiat Parkı’nda 120 kişi yürüyüş yaptı

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Haftası etkinliklerinde Bolu’nun trekking alanı Ayıkayası Tabiat Parkı’nda 120 kişinin katılımıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

Bolu’nun Ayıkayası Tabiat Parkı’nda 120 kişi yürüyüş yaptı
[Fotograf: İHA]

Bolu’da her hafta sonu yüzlerce vatandaşın yürüyüş için kullandığı Ayıkayası Tabiat Parkı'nda Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yürüyüş etkinliği düzenledi.

Manzarası ve temiz havasıyla doğa severlerin uğrak noktalarından biri olan Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı’na yakınlığı ile biliniyor.

Yüksek rakımda bulunmasından kaynaklı yürüyüş esnasında muhteşem manzaralara sahne olan yürüyüş alanında Turizm Haftası’nda 120 doğasever yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Meteoroloji Müdürü Süleyman Yılmaz, STK yetkilileri ve onlarca vatandaşlar katıldı.

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