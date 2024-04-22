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Güncel
AA 22.04.2024 14:47

Hatay'da evin kapısı ve bazı eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde şehir dışına seyahate çıkan ailenin yaşadığı evin kapısını ve bazı eşyalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da evin kapısı ve bazı eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Sedat Kızgın, ailesiyle tatil amaçlı bir süreliğine şehir dışına çıktı. Seyahat dönüşünde evine hırsız girdiğini fark eden Kızgın, evin kapısı ve buzdolabının da arasında olduğu bazı eşyalarının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinde inceleme yaptı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını ve 25 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen R.Ö. ve A.E'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ele geçirilen çalıntı eşyalar ise ev sahibine teslim edildi.

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Hatay
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