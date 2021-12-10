

Fatih Camisi'nde Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş'ın da katılımıyla bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, cemaatle sohbet etti.

Okul Müdürü Özcan Darıcı, yaptığı açıklamada, 3 yıldır süren buluşmalara pandemide verilen aranın ardından devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz ilçemizdeki camileri tanıyor, namaza gelen yaşlılarımızla sohbet edip onların hayat tecrübelerini dinleme imkanı buluyor. Bu programları önümüzdeki haftalarda üniversite öğrencileri ile birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.