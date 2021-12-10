Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kars'ta 35 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kars'ta güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 35 göçmen yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına düzenlediği operasyonlarla evlerde kaldıkları belirlenen 28 düzensiz göçmeni yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptığı çalışmayla da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 göçmen yakalandı.
32'si Afganistan, 2'si Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu olan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere otobüsle Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine götürüldü.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı Kars Düzensiz Göçmenler Göç
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