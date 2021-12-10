Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına düzenlediği operasyonlarla evlerde kaldıkları belirlenen 28 düzensiz göçmeni yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptığı çalışmayla da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 göçmen yakalandı.

32'si Afganistan, 2'si Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu olan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere otobüsle Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine götürüldü.