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Manisa'da iki otomobil devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, iki otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ramazan A.'nın (65) kullandığı otomobil, Alaşehir-Buldan yolunun Hacıaliler Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüjü aştı, karşı şeride geçerek devrildi.
Bu sırada karşı yönden gelen Salih A. (45) idaresindeki otomobil de devrilen diğer otomobile çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.
Sürücü Salih A. ile otomobildeki yolcular Ahmet G, Gönül G, Furkan A. ve Pembe A. yaralandı.
Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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