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Adana'da silah imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, silah imalathanesine dönüştürdükleri evde kuru sıkı tabancaları, namlusunu değiştirip piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste, namlusu değiştirilmiş 4 kuru sıkı tabanca, av tüfeği, 102 mermi, 15 namlu açmada kullanılan kılavuz uç, 6 spiral uç, mengene, temizleme spreyi ve 3 icra yayı ve mili ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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